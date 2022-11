“A arte trouxe-me uma forma de expulsar os medos”

Esta é a peixaria Odmar, o estabelecimento do meu pai que fica em Moscavide, o bairro onde nasci e cresci. O nome é porque a minha mãe se chamava Odília e o meu pai é Mário. Em miúdo era muito evidente uma ideia de máscara de felicidade e de uma certa persona que os meus pais usavam para atender os clientes. O meu pai tem aquela coisa de ser ‘o pintas de Moscavide’. E lembro-me de tentar ser assim. Aos 12 anos comecei a ajudá-lo e imitava-o com expressões como: “Peixaria, bom dia!”, “Então como está? Temos aqui cantaril, que é um peixe bom para tudo! E temos carapauzinho pequenino e pilim.” Enquanto existir a peixaria continuarei a ajudá-lo. É uma forma de nos mantermos ligados.

Fui uma criança muito pesada, passei a infância a querer ser adulto, marcado pela perda da minha mãe aos 8 anos. Via muito os filmes da Disney com ela, que me deram sonho, outras possibilidades de imaginário. O Bambi passou a ser a minha referência da perda. Por outro lado, costumo dizer que sou o Quasimodo [do filme “O Corcunda de Notre Dame”]. Sempre me senti meio inadaptado. Aos 17 anos disseram-me numa agência de atores: “Tens as costas ligeiramente tortas e assim não vais conseguir ser ator.” Lembro-me de pensar: o que é que ser ator tem a ver com ter a coluna torta? Mas bate-te. Logo a seguir fui comprar uma cinta para endireitar a coluna. E andei com ela muito tempo. Depois havia a questão de não dizer os “éles”. Parecia que tudo estava errado em mim. Não quero ser nada mais além de mim próprio. Mas isso do que é que tu és, de ti para ti e para os outros é tão complexo, tão mutável e desconhecido ao mesmo tempo, que sinto que estou sempre nessa busca de tentar encontrar o meu lugar no mundo. Não deixa de ser uma questão que todo o ser humano passa. As nossas singularidades são a coisa mais inacreditável e especial. Porque é que não é isso que abraçamos e amamos uns nos outros? Em vez da igualdade e uniformidade. Só para aí há 4 anos é que me desfiz desses padrões da perfeição, da beleza. Não faz sentido. A vida é outra coisa.