Tailândia com morgues a alugar contentores frigoríficos para armazenar corpos. "Há funcionários a desmaiar, estamos no limite da capacidade"

A Tailândia registou esta quinta-feira um recorde de 20.920 novos casos de covid-19, e mais 160 mortos, numa altura em que morgues no país estão a alugar contentores frigoríficos para armazenar corpos. Trata-se de um novo recorde consecutivo na Tailândia, depois dos 20.200 novos casos registados na quarta-feira.

A Tailândia conseguiu passar 2020 com um baixo número de casos, mas encontra-se altamente vulnerável à pandemia, à semelhança de outros países asiáticos, devido à variante delta, considerada mais transmissível.

As autoridades tailandesas contabilizaram 693.305 casos desde o início da pandemia, mas 664.442 ocorreram desde abril deste ano, quando começou a terceira vaga da doença no país.

O número de mortes é superior a 11.000, com cerca de metade a ocorrer desde abril.

Os hospitais em Banguecoque e nas províncias circundantes estão sobrecarregados, o que leva a que corpos de vítimas fiquem vários dias em casa até serem levantados devido à sobrecarga de trabalho e falta de recursos.

"Alguns dos nossos funcionários estão a desmaiar. Estamos quase no limite da nossa capacidade", disse à France-Presse Thanitchet Khetkham, um funcionário da morgue no Hospital Universitário Thammasat, no norte de Banguecoque.