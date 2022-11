Assiduidade dos deputados. Chega e PAN foram os mais faltosos, IL e PEV sem faltas registadas

No fim da segunda sessão legislativa da XIV legislatura, o grupo parlamentar com mais faltas por deputado é o Chega, com 17 faltas. Em seguida, com a média de 9 faltas por deputado, está o PAN. A análise, feita pelo jornal “Inevitável”, conclui que o PEV, as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e a Iniciativa Liberal nunca faltaram.

Quanto aos restantes partidos, o PS e o PCP empataram no terceiro lugar com mais faltas: ambos com média de 3,6 faltas por deputado. Contudo, é no PS que se encontra o deputado que mais faltas deu. Pedro Sousa assistiu a 61 dos 91 plenários. A maior parte das faltas foram justificadas com “doença”.

O PSD arrecada a quinta posição de mais faltoso, com 2,8 faltas por deputado. Na esquerda, é o Bloco de Esquerda o partido com menos faltas. Na direita é o CDS, com 1,4 faltas por deputado.

Nos motivos apresentados das 749 faltas à Assembleia da República, os mais comuns são “doença”, "doença e assistência familiar” ou “trabalho político”. Das 749 faltas, sete foram injustificadas, todas elas de deputados do Partido Socialista. Dos 230 deputados eleitos para a Assembleia da República houve 184 a faltarem pelo menos uma vez e 46 que nunca faltaram.