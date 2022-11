Supremo Tribunal obriga a refazer as normas de declarações de rendimentos dos juízes para evitar vinganças

O Supremo Tribunal de Justiça mandou o Conselho Superior da Magistratura (CSM) refazer as normas que regulam a apresentação de declarações de rendimentos dos juízes. O objetivo é, segundo noticia o jornal “Público”, evitar que sejam alvo de retaliações por parte de quem se sinta lesado pelas suas decisões.

A vice-presidente do Supremo, Maria dos Prazeres Beleza, e sete outros conselheiros consideram que o órgão que superintende à magistratura judicial introduziu várias ilegalidades no regulamento destinado a aplicar aos juízes, uma obrigação que até 2019 só abrangia os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. O Supremo concluiu, no mês passado, depois de analisar uma queixa da Associação Sindical de Juízes Portugueses contra o CSM, que os magistrados judiciais não podem estar sujeitos a um grau de exposição pública tão elevado como a classe política.

“A segurança e a tranquilidade que necessitam para poderem decidir com independência, imparcialidade e ponderação são valores que não podem ser postos em causa através de mecanismos que possam facilitar a devassa da sua vida pessoal e familiar”, lê-se no acórdão que põe fim à discussão entre o CSM e a associação sindical sobre este tema.

Os conselheiros entendem que incluir nas declarações a identificação dos cônjuges ou os números de registo predial dos imóveis de que são proprietários “configura um aumento sensível de risco de retaliação sobre os magistrados judiciais ou as suas famílias e sobre os seus bens, que passa a ser facilitado pelo acesso público a elementos patrimoniais que permitem a fácil localização da residência habitual ou de férias”.