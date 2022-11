Adolescentes saudáveis dos 12 aos 15 anos ainda não devem ser vacinados, segundo a DGS

A Direção-Geral de Saúde (DGS) esclareceu esta quarta-feira a norma que define comorbidades prioritárias para se proceder à vacinação de adolescentes dos 12 aos 15 anos.

A norma 002/20201 da DGS identifica as doenças com que os adolescentes nesta faixa etária se devem nesta fase vacinar, não sendo os jovens saudáveis dos 12 aos 15 anos considerados prioritários pela DGS neste campo.

"A possibilidade de acesso de adolescentes saudáveis à vacinação não se coloca nesta fase, dado que ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades", frisa a DGS.

"Tal como se procedeu para as comorbilidades prioritárias para a Fase 1 e Fase 2 (pessoas com 16 ou mais anos de idade), os adolescentes com estas comorbilidades são elegíveis para vacinação após a sua identificação, através da Prescrição Eletrónica Médica, pelos médicos assistentes".

No caso dos jovens dos 12 aos 15 anos, também é dada a possibilidade, tal como houve na vacinação de pessoas com 16 ou mais anos, de "em situações excecionais e clinicamente fundamentadas, o médico referenciar uma pessoa para vacinação prioritária", adianta a DGS, explicitando que "essa referenciação deverá ser baseada numa avaliação de beneficio-risco análoga à das patologias referidas na Tabela 6 da Norma 002/2021".

Os adolescentes dos 12 aos 15 anos que estão agendados para vacina, "de acordo com o plano logístico que está a ser implementado pela Task Force, devem comparecer, na data em que forem convocados para vacinação, nos Centros de Vacinação com a pessoa que tenha a sua guarda", informa ainda a DGS.