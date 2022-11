Praias: 71 contraordenações por não cumprimento de regras sanitárias

A Polícia Marítima já emitiu 71 contraordenações a banhistas e a empresas com atividades nas praias do litoral. As regras de acesso às praias impostas pela pandemia estão em vigor desde 18 de maio. Segundo o “Jornal de Notícias”, a falta de máscara e a realização de eventos não autorizados são os principais motivos das multas.

As autoridades verificaram mais contraordenações nas zonas Centro e Sul do país. Nos dados revelados pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), 22 pessoas foram multadas em 50 euros por não usar máscara nos acessos e saídas das praias, 23 eventos foram terminados - tendo sido os promotores alvos de contraordenações. Além disso, duas foram registadas por desrespeito do distanciamento, nove a estabelecimentos e dez a transportes de passageiros fluviais e marítimos.

Segundo o mesmo jornal, a Polícia Marítima tem focado o seu trabalho na sensibilização para as boas práticas. Até ao fim de julho, a autoridade realizou mais de 21 mil ações de sensibilização a banhistas. Depois dos alertas dos agentes, os banhistas respeitaram as regras.