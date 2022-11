Ministério não prevê aumento de vagas, mas professores insistem: “alunos deste ano estão em franca desvantagem"

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) não prevê o aumento de vagas motivado pelos resultados dos exames nacionais. Contudo, segundo o jornal “Público”, os professores de Matemática pedem “justiça”. “Os melhores alunos deste ano estão em franca desvantagem relativamente aos que se vão recandidatar com as notas do ano passado”, diz o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), João Araújo.

O gabinete do MCTES esclarece que “até ao presente momento, não existem elementos que indiciem a necessidade de assumir idêntica medida”, embora diga que “não deixarão de se tomar as decisões apropriadas, caso circunstâncias excepcionais, idênticas às do ano passado, o voltem a exigir”.

“Já antes contactámos o ministério e apelamos agora aos reitores para que, em conjunto, façam o possível e o impossível para aumentar o número de vagas nos cursos de médias mais elevadas. É um problema de justiça. Os alunos deste ano não podem ficar fora do curso em que entrariam em condições normais apenas pelo facto de Matemática ter um exame muito mais difícil este ano”, explícita João Araújo.