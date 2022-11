Disney obriga todos os trabalhadores a estarem vacinados contra a covid

A multinacional Walt Disney Company emitiu um comunicado exigindo que todos os seus trabalhadores sejam vacinados contra a covid-19.

Os funcionários da companhia especializada em diversões que ainda não estejam vacinados terão 60 dias para o fazer. A medida aplica-se também aos novos contratados, que terão de tomar as doses completas antes de começar a trabalhar, e também às pessoas da companhia que estão a trabalhar a partir de casa e que terão de apresentar um comprovativo de vacina antes de voltarem ao seu posto de forma presencial.

"As vacinas são a melhor ferramenta que temos para ajudar no controlo global desta pandemia e a proteger a saúde dos nossos empregados", justificou a multinacional de diversões em comunicado.

Os visitantes dos parques temáticos da Disney voltaram a ser sujeitos ao uso obrigatório de máscara em espaços fechados desde a semana passada.

O anúncio da Disney surge alguns dias depois do CDC (Centro de Controlo de Doenças, ou na designação original Centers for Disease Control) ter mudado as orientações em relação ao uso de máscaras e as advertências em relação à variante Delta, que se está a revelar mais contagiosa.

A Walt Disney Company está a seguir os passos de uma série de outras grandes empresas nos Estados Unidos, que estão a obrigar todo o seu pessoal a ser vacinado contra a covid-19.