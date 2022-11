O algoritmo é que mais ordena, e muitas vezes nem sabemos

A discussão sobre a utilização dos algoritmos foi finalmente aberta em Portugal graças à polémica em torno do despedimento coletivo da TAP. Segundo denunciaram os sindicatos, a decisão está atribuí­da a um algoritmo, criado pela consultora BCG, que não terá em conta devida todos os aspetos da relação do trabalhador com a empresa. É um caso paradigmático a vários níveis, como confirma Henrique Sousa Antunes, diretor do grupo de trabalho de Direito e Inteligência Artificial da Universidade Católica Portuguesa, onde também ensina. O que a polémica confirma é que “já não se debate se a inteligência artificial deve ser regulada ou não, é um dado adquirido que sim. O que está em causa é a forma como se vai fazer essa regulação”.

Foi preciso um caso destes para demonstrar que a forma como a inteligência artificial tem impacto na vida quotidiana “é demasiado poderosa e justifica a necessidade de algum mecanismo de controlo”. “Neste momento, é tudo demasiado opaco, é preciso incutir confiança no sistema, e para isso é essencial transparência, que neste momento não existe”, admite Sousa Antunes. Todo o episódio evidencia os problemas da utilização dos algoritmos e justifica o esforço regulatório que a União Europeia lançou. Mas já lá vamos.