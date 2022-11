Catarina Portas: “Quero ir para o Alentejo. Está tudo por se fazer no interior”

Temos aqui um belíssimo retrato da gata “Bambolina”. Mais conhecida por “Bambi”. Ela tem-me como dona. É de facto a relação mais estável da minha vida. Ela acorda-me todas as manhãs com esta bela cara a pedir água, que só bebe da torneira. Tem esta coisa boa de me receber quando chego a casa, de adormecer comigo, de me acordar. Aprendo com ela o que é a maravilha do convívio com os animais. E que o mundo também é deles. Lembro-me que uma vez entrevistei o [filósofo] Agostinho da Silva sobre o gato dele. Perguntei-lhe: “Então qual é o nome do seu gato?” E ele respondeu-me: “Não sei, ele nunca me disse!” A propósito, há um modelo de brinco que se chama “Bambolina”, e que é um dos meus favoritos da joalharia minhota.

Aqui sou eu de mão dada com o meu pai. Ele já está com uma certa idade e recentemente teve alguns problemas de saúde. Esteve agora hospitalizado e, com a covid-19, tinha direito a uma visita por semana. E essa visita tornou-se um momento muito importante da minha semana. Em geral, eu e o meu irmão vamos sempre juntos. O meu pai, devido à sua idade e problemas de saúde, está um pouco diminuído em relação àquilo que foi. Era uma pessoa muitíssimo eloquente e um bocadinho espalhafatosa na sua maneira de ser. E, de repente, há uma altura em que a nossa vida se inverte. Os nossos pais já não tomam conta de nós e nós temos de tomar conta dos nossos pais. E essa é uma fase que está a chegar à minha vida e esse trabalho não é nada fácil, é muitíssimo desafiador. Mas tive sorte. Quis o destino que viesse parar a esta família um pouco peculiar, que sempre foi um bocadinho diferente de outras. Cresci com pais que não eram casados, não fui batizada, vivi muito no estrangeiro. Fiz a escolaridade em 10 escolas diferentes, em três países diferentes. E nesta família fomos sempre muito ocupados e interessados nos nossos assuntos, mas sempre houve um grau de intensidade nos nossos encontros. Que nem sempre eram simples. Mas é algo que agradeço à vida, mesmo.