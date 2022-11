Operação Marquês. MP esconde investigação à distribuição do caso

O magistrado do Ministério Público encarregado da investigação que vai decidir se houve crime ou não na distribuição da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre decidiu que este inquérito vai decorrer em segredo de justiça, para proteger “a mediatização dos autos” e a “serena recolha de prova”.

Como consequência, José Sócrates, o principal arguido da Operação Marquês e assistente neste caso, que resultou do despacho instrutório de Ivo Rosa (o juiz alega que há indícios de crime), não pode ter acesso a documentos do processo nem ter conhecimento de qualquer diligência que seja feita. Esta decisão do procurador foi validada por um juiz de instrução.

