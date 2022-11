Ensino Superior. Aumentaram as vagas em cursos com médias de entrada mais altas - exceto Medicina (veja tudo)

As universidades e politécnicos públicos disponibilizam para o próximo ano letivo 52.963 vagas nos concursos nacional e local (ensino superior artístico) de acesso, distribuídas por mais de mil licenciaturas e mestrados integrados e correspondendo a uma subida de 2% face às vagas iniciais do concurso de 2020. Pode ver AQUI as vagas de todos os cursos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler