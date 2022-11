Vacina mista com doses de Pfizer e AstraZeneca aumenta os anticorpos no organismo, aponta estudo

Uma vacinação mista contra a covid-19, juntando doses de AstraZeneca e da Pfizer, pode aumentar em seis vezes os níveis de anticorpos neutralizantes da infeção no organismo comparativamente a quem levou tomas de apenas um dos imunizantes, segundo um estudo recente realizado na Coreia do Sul e divulgado pela CNN Brasil.

O estudo que decorreu na Coreia do Sul envolveu 499 profissionais de saúde, dos quais 100 receberam doses mistas de vacina, 200 duas doses do imunizante da Pfizer/BioNTech e os restantes levaram duas injeções com AstraZeneca.

O resultado do estudo indicou que todas as pessoas apresentaram anticorpos neutralizantes, que impedem o vírus de entrar nas células e de se replicar, indicando uma eficácia seis vezes maior no grupo que tomou doses mistas, com AstraZeneca e Pfizer.

O estudo sul-coreano também analisou a atividade neutralizante dos imunizantes contra as principais variantes de covid que atualmente representam motivos de preocupação,

A toma de doses mistas de vacinas AstraZeneca e Pfizer (ou Moderna, que segue o mesmo princípio) já está a ser seguida em países europeus, como a Alemanha, solução que foi aplicada à própria chanceler do país, Angela Merkel.

Um estudo realizado em junho Universidade de Oxford, no Reino Unido, já tinha apontado resultados positivos na mistura de vacinas Pfizer e AstraZeneca. O estudo em Oxford foi realizado com 850 voluntários, acima de 50 anos, e revelou que uma injeção de AstraZeneca seguida pela Pfizer produziu as melhores respostas das células T e uma resposta de anticorpos mais alta do que a da Pfizer seguida pela AstraZeneca.

Outra conclusão do estudo é que pessoas já vacinadas com duas doses de AstraZeneca podem ter uma resposta imunológica mais forte se receberem uma terceira injeção como reforço, estando a a possibilidade de aplicar uma terceira dose de vacina atualmente em estudo na União Europeia.