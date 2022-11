Número de doutorados a trabalhar em empresas aumentou 38% nos últimos cinco anos

O número de doutorados a residir em Portugal sofreu um aumento de 20% entre 2015 e 2020: há seis anos eram 30.807 doutorados a residir no país, em 2020 eram 37.113. Os dados, consultados pelo jornal "Público'', são revelados pelo Inquérito aos Doutorados que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência divulgou. Segundo os mesmos, o número dos doutores empregados no sector privado aumentou cerca de 38%.

No ano de 2020, dos 37.113 doutorados, 2969 estavam a trabalhar em empresas. Mais 813 doutorados no sector privado do que em 2015 (2156). Ao longo dos últimos cinco anos, verificou-se uma média semanal de 3,12 doutorados a ingressarem no sector empresarial.

“O aumento de doutorados nas empresas é expressivo e um sinal de potencial impacto no futuro da inovação das empresas”, avalia a presidente da Agência Nacional de Inovação, Joana Mendonça. A presidente alerta que, no entanto, nem todos os doutorados entram nas empresas para fazerem investigação e desenvolvimento.