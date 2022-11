França debate-se com profissionais de saúde que são anti-vacina

Uma pequena mas ruidosa minoria dos trabalhadores da área da saúde em França está a resistir à vacinação obrigatória contra a covid-19, numa altura em que o número de novos casos aumenta acentuadamente no país.

O Governo francês, que declarou que o país entrou oficialmente na "quarta vaga" da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, fez aprovar uma lei ditando a vacinação obrigatória dos profissionais de saúde, para proteger os hospitais e evitar um novo confinamento.

O porta-voz do Governo, Gabriel Attal, indicou que a medida não pretende estigmatizar trabalhadores da área da saúde relutantes, mas apenas reduzir os riscos para as pessoas vulneráveis de quem eles cuidam.

A lei, aprovada esta segunda-feira pelo parlamento francês, também institui o "passe sanitário" para toda a gente que queira ter acesso a restaurantes e outros locais públicos.

As duas medidas desencadearam um intenso debate e dois fins de semana consecutivos de protestos em França.

No último sábado, pelo menos 161 mil franceses foram à rua em protesto contra as restrições ditadas com a covid, segundo dados avançados pelo Ministério do Interior do Governo de Macron. As concentrações em Paris decorreram junto à Torre Eiffell, tiveram a adesão dos coletes amarelos, e geraram vários desacatos com a polícia. A "ditadura de saúde" e o "apartheid" gerado com a apresentação obrigatória do certificado de vacina para se poder ter acesso a serviços sociais e culturais foram enfatizados nestas concentrações pelo partido de extrema-direita de Marine Le Pen.

Reagindo a estas críticas, o presidente francês, Emmanuel Macron, alegou no domingo que assumia "plenamente" medidas destinadas a "proteger a população", qualificando de "irresponsáveis" e "egoístas" as atitudes dos que se recusam a ser vacinados, enquanto fazia uma visita oficial a um hospital no Haiti, inserida num périplo pela Polinésia francesa.