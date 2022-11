Nuclear? Sim ou não, obrigado

O cientista explicou o desastre assim: “Significa que o núcleo está aberto. Significa que o fogo a que estamos a assistir está a libertar quase metade da radiação libertada pela bomba de Hiroxima. Hora após hora. 20 horas depois da explosão, portanto 40 bombas até agora. 48 horas amanhã. E não vai parar. Não numa semana, não num mês. Vai queimar e espalhar o seu veneno até todo o continente morrer.”

Na série “Chernobyl” (HBO), estas são as palavras que a personagem do físico soviético Valery Legasov usa para começar a convencer o poder político do tamanho do acidente nuclear que aconteceu em 1986. “As histórias reais de Chernobyl e Fukushima [desastre nuclear no Japão, em 2011] revelam-nos o impacto catastrófico dos problemas da falta de segurança das instalações nucleares”, começa por dizer ao Expresso João Peças Lopes, professor catedrático especializado em energia do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) da Universidade do Porto, onde foi diretor do programa de doutoramento em sistemas sustentáveis de energia.