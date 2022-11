GNR detém suspeitos de furto de catalisadores de automóveis na Costa da Caparica

A GNR deteve este domingo dois homens, de 21 e 26 anos, por suspeitas de furto de catalisadores de automóveis, na Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, revelou fonte da força de segurança.

A fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que os militares do Posto da Costa de Caparica surpreenderam os dois suspeitos, depois de terem recebido uma denúncia para a ocorrência do furto.

Segundo a mesma fonte, com a chegada da GNR ao local, os dois homens colocaram-se em fuga num automóvel, mas acabaram por ser detidos pelos militares da Guarda, após uma perseguição.

Foram apreendidas aos suspeitos várias ferramentas alegadamente relacionadas com a prática dos furtos, nomeadamente um macaco elevador de veículos, uma rebarbadora sem fios e vários discos, adiantou.

Os detidos ficaram sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR) e foi elaborado pela GNR o auto de notícia que será remetido para o Ministério Público.