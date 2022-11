Está a nascer no centro de Lisboa uma clínica especializada na saúde mental infantil

De mascote da Expo 98, a fundação que ajuda crianças com doenças crónicas e crianças em risco social, sinalizadas pela Segurança Social, pretende, aos 23 anos, inaugurar uma clínica dedicada à saúde mental infantil e aberta às possibilidades financeiras de toda a comunidade. Assente num modelo autossustentável, a intenção é a de acompanhar todas as crianças que dela necessitem.

Por isso, a nova clínica, a ser inaugurada no dia 1 de Junho de 2022, Dia da Criança, nos jardins da Casa do Gil, no centro de Lisboa, tenta colmatar uma área ainda pouco desenvolvida em Portugal. Para isso, praticará preços à medida da bolsa das famílias. A garantia é dada ao Expresso pela Presidente da Fundação do Gil, Patrícia Boura.

Pensado inicialmente apenas para as crianças residentes na Casa do Gil, o projeto alargou-se mais tarde a toda a comunidade e terá um conjunto de consultas nas várias áreas do desenvolvimento e do comportamento infantil, desde psicologia, psicopedagogia, pedopsiquiatria, terapia da fala, dificuldades escolares, educação especial e um conjunto alargado de terapias pelas artes.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada cinco crianças evidenciam sofrer de problemas mentais. “Esta proporção aumentou durante o atual contexto sanitário”, garante Patrícia Boura.

“Destas crianças, cerca de metade sofre de uma perturbação psiquiátrica que, sem o devido acompanhamento, degenerará em problemas graves na vida adulta”, assevera ainda a presidente da Fundação do Gil, sem deixar de realçar a falta de capacidade do SNS para acompanhar a saúde mental infantil, como comprovam alguns casos que recebe, “de gravidade máxima, com consultas agendadas para cinco meses depois do primeiro diagnóstico”.