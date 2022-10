Henrique Araújo, presidente do Supremo: “Enriquecimento ilícito e injustificado seria um bom instrumento para atacar a corrupção”

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, defende a criminalização do enriquecimento ilícito. Em entrevista ao "Observador'', Henrique Araújo sublinha que “a Convenção das Nações Unidas recomenda desde 2000 a tipificação do crime de enriquecimento ilícito. Sendo que Portugal ratificou o texto em 2007”.

“O enriquecimento ilícito e injustificado seria um bom instrumento para atacar de vez a corrupção — que é um fenómeno que não só é percecionável como é altamente corrosivo da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. O sr. Presidente da República disse que já perdemos demasiado tempo com a discussão desta matéria. Estou completamente de acordo”, afirma.

O dirigente do Supremo Tribunal de Justiça considera que a proposta da Associação Sindical de Juízes (ASJ) de criar um novo crime de enriquecimento injustificado é “uma solução minimalista”, esclarecendo que “poderá resolver alguns problemas de constitucionalidade que surgiram com anteriores propostas”.

“Apesar das inconstitucionalidades evidenciadas nos acórdãos do Tribunal Constitucional”, Henrique Araújo acredita que “a solução do enriquecimento ilícito poderá fazer o seu caminho”. ”Não está identificado o bem jurídico a proteger, não está identificada a conduta concreta a sancionar e também a violação do princípio da presunção da inocência”, diz.