Tratamento para o acne, sensores de bactérias e implantes cerebrais entre as oito melhores ideias de negócio do HiTech 2021

Qualquer cientista com uma boa ideia pode participar no HiTech, um curso intensivo que pretende abrir portas a boas ideias de negócio com alto valor tecnológico e científico e dar-lhes a conhecer a lógica do circuito comercial. E foi assim que oito projetos finalistas (que não tiveram sem qualquer custo associado) desfilaram ideias ambiciosas durante a sessão de 2021, que decorreu esta quarta-feira em formato de videoconferência devido aos constrangimentos da pandemia. Mais de 200 investidores e representantes de empresas assistiram à sessão final, refere a organização.

