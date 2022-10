Devolução de computadores: escolas dizem não ter meios para preparar 300 mil máquinas para o início do ano letivo

Os alunos que vão iniciar um novo ciclo de ensino (alunos do 1.º, do 5.º e dos 10.º anos de escolaridade) no próximo ano letivo podem não ter acesso aos computadores emprestados pelo Estado. Segundo o “Jornal de Notícias", as escolas dizem não ter técnicos de informática capazes de preparar as máquinas - que estão a ser devolvidos por alunos que terminam um ciclo de estudos e professores - para um novo ciclo de utilização.

Nas próximas semanas as escolas terão de receber, mas também verificar, formatar e instalar o software em cerca de 300 mil computadores. O presidente da Associação de Diretores, Filinto Lima, diz que poderá haver escolas sem capacidade para preparar todas as unidades. O Ministério da Educação diz que, em março, as escolas puderam contratar técnicos e podiam ter optado por informáticos.

Juntamente com o computador foram emprestados auscultadores, rato, hotspot ou mochila. Agora, os alunos com Ação Social Escolar que terminaram o 1.º ciclo, 2º e 3º ciclos e do secundário têm de devolver tudo o que foi emprestado pelo Estado à escola. Os diretores asseguram que, em regra, os aparelhos estão em bom estado.