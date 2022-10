Mais de metade dos concelhos perderam população em idade ativa na última década

Dos 308 municípios do país, mais de metade (168) perdeu população em idade ativa nos últimos 11 anos, mostra a Pordata, que disponibiliza a partir desta quinta-feira uma nova área que permite traçar um retrato estatístico de cada um dos 308 municípios portugueses e compará-los entre si.

Os dados permitem também concluir, por exemplo, que só 16 concelhos é que viram a população jovem aumentar entre 2009 e 2020, estando Lisboa e o Corvo entre eles. E mesmo assim só se contam 12 municípios onde o número de idosos por 100 jovens (índice de envelhecimento) não se agravou neste período: Aljezur, Alter do Chão, Barrancos, Corvo, Cuba, Freixo de Espada à Cinta, Gavião, Idanha-a-Nova, Lisboa, Monforte, Vidigueira e Vimioso. Pelo contrário, Oleiros tem o índice de envelhecimento mais alto do país, com sete vezes mais idosos do que jovens.

Nesta nova área, lançada a propósito das eleições autárquicas que se realizam no próximo mês de setembro, a Pordata junta 14 indicadores-chave sobre cada concelho, além de mostrar a evolução desse município em dez temas durante a última década e a forma como se compara com os restantes municípios da respetiva região.

Por exemplo, na última década o aumento do nível de escolaridade reflete-se no facto de, em 22 dos municípios, a maioria dos bebés nascidos em 2020 terem mães com o ensino superior. “Em 2009 eram somente dois concelhos: Oeiras e Coimbra”, indica a Pordata.

Entre esses 22 municípios, está Lisboa (63%), Mealhada (61%), Oeiras (60%), Coimbra (59%), Bragança (58%), Portalegre (58%), Vila Real (58%), Lajes das Flores (57%), Batalha (57%) e Porto (56%), com as percentagens mais elevadas de crianças nascidas em 2020 de mães com ensino superior.

A melhoria das qualificações verifica-se também na população empregada. “Em 2018, para 81% dos municípios (248) a média do número de anos de escolaridade dos trabalhadores por conta de outrem era de pelo menos nove (3º ciclo do ensino básico), enquanto em 2009, a percentagem era apenas de 11% (35 municípios).”

Na comparação dos dados entre concelhos, conclui-se ainda, indica a Pordata, que em cinco municípios do país cerca de metade da população empregada trabalha nas quatro maiores empresas do concelho: é o que acontece em Campo Maior, Castro Verde, Vila Velha de Ródão, Constância e Tábua. Essa concentração dos trabalhadores nas quatro maiores empresas do concelho cresceu em 214 municípios (69%), entre 2009 e 2019.