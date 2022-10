Covid-19. “Estão muito ansiosos, têm medo de agulhas, sobretudo os rapazes”: reportagem na Madeira, onde há menores a serem vacinados

O processo ainda vai no princípio e, nas contas de Ana Gouveia, a enfermeira que coordena os centros de vacinação da Madeira, mais de mil estudantes universitários têm já pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. “Quase não tivemos faltas no primeiro dia. Os jovens que faltaram tinham uma justificação válida e foram reagendados; estão de facto a dar um exemplo de cidadania”. A enfermeira olha para o espaço onde se montou o centro de vacinação do Funchal com satisfação: “São pontuais, muito informados e cumprem à risca os 30 minutos no recobro”.



