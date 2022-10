PJ apreende 24 milhões de euros que iam ser lavados em Portugal

Em menos de um mês, 24 milhões de euros foram transferidos para empresas portuguesas da área da consultadoria financeira. A origem do dinheiro são várias firmas estrangeiras e outras empresas off-shore. A PJ suspeita que se trata de uma operação de "branqueamento de capitais", como explica uma fonte. Foram constituídos seis arguidos - portugueses ligados às empresas nacionais - e a polícia ainda está a tentar perceber qual é o crime que está na génese do branqueamento. "Pode ser dinheiro de burlas ou de evasão fiscal", diz a mesma fonte.

Em comunicado, a PJ diz que "em investigação está a transferência de quantias avultadas, depositadas em bancos estrangeiros, para contas de sociedades offshore, em bancos nacionais, havendo suspeitas sobre a proveniência dessas quantias". Foram feitas cinco buscas e apreendidos 24 milhões de euros. A mesma fonte explica que o branqueamento de capitais "passa sempre por três etapas: colocação, circulação e integração". Portugal serviu para "a circulação" e também para "integração", porque o dinheiro iria servir para "aquisição de bens ou ativos perfeitamente legítimos".

"A investigação prossegue, no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o respetivo alcance", diz o comunicado da PJ.

Esta investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e partiu de um alerta das Unidades de Informação Financeira das entidades bancárias.