Covid-19. Variante Delta representa 88,6% dos casos em Portugal (e 100% nas regiões de Lisboa e Algarve)

A variante Delta representa agora 88,6% dos casos de covid-19 em Portugal e é dominante em todas as regiões do país, segundo o relatório da sequenciação genómica, referente ao período entre 28 junho e 4 julho, divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Nas regiões do Algarve e de Lisboa e Vale do Tejo, a variante é mesmo responsável por 100% das infeções, mostra a análise. A quase totalidade dos casos analisados no Alentejo (95%) também são desta variante, que é mais transmissível. Já no Norte corresponde a 88,2% e no Centro a 81,8%.

Açores (62,5%) e Madeira (79,2%) têm percentagens ligeiramente mais baixas, mas ainda assim dominantes.

A variante Delta Plus (com uma mutação detetada no Nepal) não foi identificada. Já a variante alpha, identificada originalmente no Reino Unido, passou a representar 10,2% dos casos a nível nacional.

O relatório indica que ainda que "não se detetaram novos casos da variante Lambda (C.37), que apresenta circulação vincada nas regiões do Peru e do Chile".