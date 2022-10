Viagem a um tempo passado, quando Apolo 70 era o futuro

Esta semana a rubrica, em vez de Déjà Vu, deveria chamar-se “Já era” (sem quaisquer intenções publicitárias) porque o pretexto não é a inauguração de um centro comercial, mas o encerramento do que, na altura em que abriu, em maio de 1971, era considerado o maior shopping (ou drugstore, para ser mais exato) de toda a Europa, o Apolo 70, na Avenida Júlio Dinis, ao Campo Pequeno. Na semana passada, o espaço foi encerrado pela PSP na sequência de uma ordem judicial devido ao conflito existente entre o concessionário do espaço comercial e o proprietário do prédio, pondo fim, pelo menos por agora, a uma história de 50 anos em que o Apolo 70 passou de símbolo de modernidade a ex-líbris de uma cidade que já não existe, uma espécie de vestígio arqueológico do paleoconsumismo da capital.

Não terá sido o primeiro centro comercial em Portugal (a honra, lê-se no livro “LX70”, de Joana Stichini Vilela, coube ao Cruzeiro, inaugurado 20 anos antes no Estoril), mas, pelo investimento feito (cerca de 20 mil contos), a variedade de lojas (41 no total, incluindo lavandaria, boutiques, barbearia e florista), a dimensão (3000 m2) e até o nome (Apolo 70, com as suas ressonâncias espaciais, prometia novos mundos), marcou uma nova era nos hábitos de consumo dos lisboetas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.