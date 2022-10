Quase 300 quilos de tubarão apreendidos pela GNR em seis meses

Desde o início do ano, a Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu um total de 299 quilos de tubarões, capturados ilegalmente por frotas de pesca nacionais e descarregados em Sesimbra. Na apreensão mais recente, a 1 de julho, foram detetados 264 quilos de tubarões de profundidade numa embarcação no porto de pesca de Sesimbra. A anterior apreensão, data de 6 de janeiro, também em Sesimbra, e contabilizou “83 barbatanas de tubarão e 21 quilos de tubarão esfolado e eviscerado”.

“A captura, o transbordo e o desembarque de tubarões de profundidade encontra-se interdita, uma vez que não foi atribuída quota a Portugal, este ano, por motivos de conservação da espécie, visto que são unidades populacionais com baixas taxas de reprodução”, esclarece ao Expresso o tenente Paulo Renca do subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal. No caso assinalado, trata-se do resultado de uso de arte de palangre que arrasta tudo do fundo do mar, incluindo pequenos tubarões de espécies em risco de extinção.

Também a remoção de barbatanas dos tubarões a bordo dos navios é proibida e pode levar a uma coima de 25 mil euros. A amputação do animal (finning), ficando a parte valiosa (as barbatanas) no navio, enquanto as carcaças são lançadas ao mar é proibida na UE desde 2005. Em 2012, estimava-se que dois em cada três tubarões podiam estar ainda sujeitos a “finning”, sendo as frotas portuguesa e espanhola os principais vilões do Atlântico Norte.

71% das populações de tubarões em queda

Quer a pesca acessória ou “by catch”, em que os exemplares vêm misturados com outras espécies, quer a pesca dirigida, que leva à amputação de barbatanas e devolução do animal moribundo ao mar, têm contribuído para a mortalidade excessiva das espécies alvo.

Um relatório recente da organização internacional World Wilde Fund (WWF), revela que as populações de tubarões e raias de mar alto diminuíram 71% em todo o mundo, nos últimos 50 anos. E, de acordo com dados da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) a maioria das espécies de tubarões e raias pelágicas estão classificadas como “em perigo” ou “criticamente em perigo” de extinção

Por águas portuguesas, nadam 117 espécies de tubarões e raias, 43% das quais estão ameaçadas, sobretudo devido à pesca excessiva e acessória. O relatório da WWF indica que Portugal ocupava em 2019 o sexto lugar em termos de exportação de carne de tubarão e raia, e o terceiro a nível de capturas europeias de espécies comercializáveis deste pescado.

O tubarão-anequim, também conhecido por mako, tem sido uma das principais vítimas da sobrepesca no Atlântico, sobretudo devido às atividades da frota espanhola. Tendo em conta o estado de “degradação acelerada” dos stocks do do tubarão mais rápido dos mares (o Isurus oxyrinchus) no Atlântico, o seu desembarque passou a estar proibido em Portugal, desde 1 de janeiro de 2021, sem um certificado do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), enquanto entidade que regula as espécies salvaguardadas pela CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção).