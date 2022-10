Fim de semana com temperaturas muito altas e noites tropicais. IPMA coloca 9 distritos sob aviso amarelo

O aviso, que vigora até às 18h30 de hoje, aplica-se aos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Évora, Setúbal, Beja e Faro.

Segundo o IPMA estes distritos devem estar alerta para "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

"No dia 10 de julho, os valores da temperatura máxima deverão variar aproximadamente entre 33 e 38°C, com exceção da faixa costeira ocidental, onde deverão ser inferiores e variar entre 24 e 30°C, e em alguns locais do interior do Alentejo e vale do Tejo, onde se poderão atingir valores da ordem de 40°C.



Este episódio será temporário, uma vez que nos dias 11 e 12, a entrada de ar marítimo, originará uma descida gradual da temperatura máxima, a estender-se do litoral para o interior.



As noites serão frescas na maioria do território, embora em alguns locais do interior Centro e Sul, em particular nas terras altas e no Algarve, se prevejam noites tropicais."