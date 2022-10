Caso Tancos. Dúvidas “inultrapassáveis” salvam Azeredo Lopes

Às vezes, “a verdade não é absoluta, mesmo numa sala de tribunal”. Logo no início das alegações finais, o procurador Manuel Ferrão explicava que nem sempre um julgamento consegue chegar “à verdade toda” e que as dúvidas que sobrem “têm sempre de favorecer os arguidos”. Uma hora e vinte cinco minutos depois aplicava este princípio básico do Direito a Azeredo Lopes, o ex-ministro da Defesa que teve de se demitir na sequência do caso de Tancos e que foi acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, entre outros crimes. “A fase de julgamento é diferente da fase de inquérito e há dúvidas inultrapassáveis”, justificou o procurador enquanto pedia a absolvição do arguido mais notável do caso.

“A mim não me surpreendeu, porque não foi feita prova nenhuma, e repito nenhuma, que o arguido soubesse de alguma operação clandestina ”, argumenta Germano Marques da Silva, advogado de Azeredo Lopes. “Alguma coisa sabia”, alegou o procurador que não conseguiu responder a uma pergunta essencial: quando é que Azeredo soube que a Polícia Judiciária Militar (PJM) estava a investigar o caso à revelia da Judiciária civil (PJ) e que estava a negociar com um informador a recuperação do material roubado de Tancos?