Mais de 2400 professores vão entrar para o quadro em setembro

Mais 2424 docentes contratados vão, em setembro, entrar para o quadro. O concurso deste ano disponibilizou 2455 vagas e as listas definitivas foram publicadas esta quinta-feira no site da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE). Segundo o jornal "Público'', estes concursos têm servido quase exclusivamente para assegurar um lugar no quadro a quem se encontra a contrato.

Para um professor garantir um lugar na primeira prioridade, e assim entrar no quadro, tem de ter três anos de contratos sucessivos em horários anuais e completos. O mecanismo conhecido como “norma-travão” impede a utilização abusiva de contratos a prazo. A média de idades dos que já conseguiram vinculação através desta norma é de 50 anos.

O concurso aberto contou com cerca de 60 mil candidaturas, mas isso não implica que seja esse o número de candidatos, uma vez que os professores podem concorrer para dar aulas em mais de uma disciplina.