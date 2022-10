Dois mortos e 11 feridos em incêndio em prédio em Lisboa

Um incêndio deflagrou na noite desta sexta-feira no último andar de um prédio na rua Morais Soares, em Lisboa, na zona de Arroios.

Registaram-se duas vítimas mortais, três feridos em estado grave e seis feridos ligeiros, entre os quais um bombeiro do Regimento de Sapadores, que foram encaminhados para os hospitais de São José e de Santa Maria.

O alerta para o fogo foi dado às 22h52 e, segundo a Proteção Civil, a ocorrência está já em fase de rescaldo.

Em declarações aos jornalistas, Bruno Borges, do INEM, disse que o incêndio terá começado no vão de escadas do edifício.

Segundo o responsável do INEM, uma das vítimas mortais terá saltado de um dos andares superiores para fugir às chamas e a outra terá ficado no interior do edifício em chamas.