Crimes por discriminação e incitamento ao ódio e violência aumentaram 37% em 2020

As autoridades policiais registaram um total de 132 crimes por discriminação e incitamento ao ódio e violência em 2020, o que representa um aumento de 37% em relação ao ano anterior, segundo os dados provisórios da Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) publicados no relatório da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) de 2020. Isto num ano em que o número total de crimes diminuiu, como nota o jornal “Público”: o ano passado foram 298.797 e em 2019 foram 335.614.

Dos 132 crimes registados, 57 ocorreram em Lisboa, 19 no Porto e 12 em Setúbal. Aveiro (sete crimes) e Coimbra (seis crimes) também verificaram crimes por discriminação e incitamento ao ódio e violência.

O relatório do CICDR mostra que em 2020 houve um aumento de 50,2% de queixas recebidas (655) por aquela entidade em relação a 2019. As 655 queixas correspondem a 405 situações reportadas, isto é, houve mais do que uma queixa para determinada situação.

Desde 2017 que há uma nova lei de combate à discriminação racial e étnica. A lei prevê multas que podem ir até mais de quatro mil euros se for cometida por um indivíduo. Segundo o mesmo jornal, da lista apresentada por esta entidade sobre a sua atividade em 2020, o deputado do partido Chega, André Ventura, foi quem recebeu a multa mais elevada por algo que escreveu em 2017 contra a etnia cigana: 3370,56 euros. O político de extrema-direita recorreu e aguarda decisão.