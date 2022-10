Task Force volta a receber queixas de comportamentos incorretos de utentes contra profissionais de saúde nos centros de vacinação

O gabinete de apoio à Task Force, liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, agradece o comportamento “cívico, tolerante e responsável” da esmagadora maioria dos utentes, embora avance que continuam a chegar “relatos de comportamentos, amiúde, menos corretos” de algumas pessoas para com os muitos profissionais em serviço nos diversos Centros de Vacinação Covid.

As primeiras queixas foram divulgadas no início desta semana, apelando a Task Force, de novo, ao “respeito e consideração pelos muitos profissionais de saúde que dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação”. A entidade responsável pela operação de vacinação em todo o país admite que a aceleração da administração de vacinas esteja a causar alguns constrangimentos, perturbações “e inerente perda de qualidade” do processo em curso nesta fase.

Esta quarta-feira foram administradas mais de 154 mil doses da vacina, estimando que nesta quinta-feira “se alcance valor semelhante”. Nos últimos quatro dias, a Task Force adianta que foram vacinados em Portugal continental mais de 600 mil utentes.