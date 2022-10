Sócrates não vai ser julgado já

Ao contrário do que aconteceu com Armando Vara e com Ricardo Salgado, que já começaram a ser julgados pelos crimes pelos quais foram pronunciados na Operação Marquês, poderá demorar pelo menos meio ano até que os dois arguidos principais se sentem também no banco dos réus.

O tribunal coletivo presidido pela juíza Margarida Alves, a quem foi distribuído, a 11 de junho, o julgamento de José Sócrates e de Carlos Santos Silva, não marcou nenhuma data para o seu início. Num despacho concluído na semana passada, a equipa liderada pela magistrada optou por esperar pelo trânsito em julgado da decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, tomada a 4 de junho, do que enviar de imediato a Operação Marquês para julgamento.