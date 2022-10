SEF deteta três menores desaparecidos no aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje que detetou, no fim de semana, no aeroporto de Lisboa três menores que estavam dados como desaparecidos.

Em comunicado, o SEF adianta que os menores de 15, 11 e 10 anos, estavam listados pelas autoridades francesas no sistema de informação Schengen como 'menores desaparecidos'.

Segundo o SEF, as crianças, de nacionalidade espanhola, encontravam-se acompanhadas da progenitora, uma cidadã marroquina residente em França, e pretendiam embarcar para Agadir, Marrocos.

Este serviço de segurança refere também que, após diligências com as autoridades francesas, via Gabinete Nacional SIRENE, a mãe anuiu adquirir bilhetes para regressar a França, acompanhada dos menores.

O embarque foi controlado pelo SEF em cooperação com as autoridades francesas.