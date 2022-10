Preços dos combustíveis continuam a subir. OPEP negoceia aumento de produção

Os combustíveis deverão subir, esta segunda-feira, de preço. Os valores mais próximos dos preços praticados agora remetem para 2012, noticia o “Diário de Notícias” e já tinha referido o Expresso há três semanas. A gasolina deverá subir um cêntimo, colocando o preço médio da gasolina simples 95 para os 1,66 euros o litro. Já o gasóleo deverá ficar inalterado, nos 1,448 euros em média da última semana. Os montantes praticados em Portugal devem-se à subida das cotações do petróleo nos mercados internacionais e ao elevado peso que os impostos têm no preço final.

As cotações do Brent - a referência para os mercados europeus - subiram, desde o início do ano, quase 50% e fecharam, na sexta-feira, nos 76,17 dólares o barril. Apesar do aumento dos combustíveis ter rondado os 15%, a parcela de impostos ronda os 60%. Assim, o aumento da matéria-prima só influi sobre os restantes 40%.

A OPEP+, a aliança que junta a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores relevantes, em especial a Rússia, retoma esta segunda-feira negociações para um aumento de produção que pode conter a escalada ou, em caso de não haver acordo, agravá-la.

Até ao momento, alguns portugueses aproveitavam os preços mais baixos dos combustíveis em Espanha para abastecer. No entanto, o Governo espanhol apresentou uma proposta, segundo o jornal “i”, para impor um aumento histórico sobre os combustíveis. O aumento poderá rondar os 20 cêntimos.

“Naturalmente que se a carga fiscal aumentar em Espanha, os preços de venda ao público irão aproximar-se dos praticados em Portugal, deixando de ser vantajosa a deslocação ao país vizinho para abastecer, pelo que é expectável que os consumos subam em Portugal nas zonas fronteiriças”, esclarece a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).