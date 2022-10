Histórias de fertilidade com final feliz e que derrubam estigmas. “Estava preparada para não ter filhos, mas pensava sempre em não desistir”

Margarida recebeu a “sentença” da infertilidade aos 14 anos, quando lhe foram retirados os ovários. Daniela tinha 28 quando, “sem nada o fazer prever”, começou a confrontar-se com a possibilidade de não conseguir engravidar. Para uma e para outra, a medicina de reprodução encontrou respostas. O Santiago nasceu há dois anos, com recurso à doação de óvulos e após uma gestação serena, que nem sequer deu enjoos a Margarida, enquanto Daniela e o marido, André, se preparam para ser pais lá para o início de novembro, depois de uma fertilização in vitro (FIV) que correu bem à primeira tentativa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler