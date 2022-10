Atribuição de vistos gold em queda. Investidores chineses continuam a ser a maioria, mas há novas nacionalidades a emergir

O número de vistos gold, isto é, atribuição da residência para investimento em Portugal, tem vindo a diminuir desde 2018. Segundo o “Diário de Notícias”, as restrições impostas pela pandemia, as alterações legislativas, os atrasos dos serviços e a concorrência com outros países são as razões apontadas para a diminuição. A lei está em vigor desde 2012, mas muda a 1 de janeiro de 2022.

"Houve uma diminuição significativa nos processos de vistos gold, o que não quer dizer que haja menos interesse. Temos tido muitos pedidos de informação, nomeadamente sobre o que é que vai mudar a partir de janeiro", explica Rita Neto, do escritório Global Lawyers.

O ano de 2014 foi um ano de destaque para os vistos gold: foram atribuídos 1526. Já em 2020, foram atribuídas 1182 destas autorizações de residência, menos 63 que em 2019. Nos primeiros cinco meses de 2021 ainda não tinham sido atribuídos 400 vistos (378). Contudo, a dirigente da imobiliária da JLL Residencial, Patrícia Barão, defende que não há menos interessados em Portugal.

"Sentimos que o interesse do mercado internacional mantém-se e até aumentou, com outros mercados a olhar para Portugal que não tínhamos há dois e três anos. Portugal está hoje no radar dos investidores em todo o mundo e isso é algo de que nos podemos orgulhar. Só a JLL vendeu imóveis a clientes provenientes de 47 nacionalidades. Naturalmente, a pandemia trouxe-nos maiores desafios na concretização do processo de compra e de candidatura ao visto (impossibilidade de viajar, visitar, tratar dos aspetos burocráticos da candidatura). O interesse mantém-se elevado, a concretização é que é mais morosa".

Quanto ao perfil dos investidores, apesar dos cidadãos da China continuarem a ser os principais utilizadores da medida (4923, o equivalente a 50,4% do total), tem se notado uma quebra do seu domínio. O Brasil está em segundo lugar, embora com uma dimensão muito menor (1021, 10,4%). Mas começam a surgir outras nacionalidades além do top cinco (que inclui ainda Turquia, África do Sul e Rússia): Jordânia, outros países do Médio Oriente, EUA e Bielorrússia são exemplos.