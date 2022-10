Ana Rocha: “É nas sombras onde a minha criatividade vai beber”

Esta foto é uma espécie de regresso ao passado. Na imagem vê-se uma criança, uma menina, através de um vidro onde também está o reflexo do bairro. E, ao mesmo tempo, existe neste retrato uma palidez e brancura que reportam muito para a minha infância. E isto também porque é a minha filha que está ali retratada, que é fisicamente muito parecida comigo. Há fotografias dela que são muito parecidas com outras minhas quando tinha a sua idade. Ela olha para fotos minhas antigas e pergunta: “Mas sou eu ou és tu?” É uma espécie de um autorretrato, mas feito através dela. E isto irá acontecer em muitos outros momentos ao longo deste exercício fotográfico que me pediram.

Em primeiro plano vê-se uma boneca loira. Atrás está uma pilha de livros e, no topo, está a obra “As Meninas”, com textos da escritora Agustina Bessa-Luís, que escreve sobre o trabalho das meninas, de todas as idades, que se mostram na obra da pintora Paula Rego. Depois, mais atrás, se olharem com atenção, podem ver a minha fotografia de graduação do mestrado em Cinema na London Film School, em Londres, Inglaterra. E, mais atrás ainda, está uma pilha de livros, catálogos, revistas. E no topo estão os catálogos do artista plástico Carlos Nogueira, que foi meu professor no colégio. E eu incluo-o nesta imagem porque ele, no seu trabalho, mistura muito o lado conceptual com poesia. É uma obra muito conceptual e muito poética. O livro de cima chama-se “Atravessar o Mar. Suspenso”. E esta fotografia que fiz é sobre isso, é sobre atravessar o mar, suspensa. Porque há sempre o preconceito das meninas, bonecas, e o olhar superficial sobre elas — seja as meninas como as mulheres. E esta foto é feminista neste sentido. É sobre o caminho que nós, mulheres, temos de fazer na vida e sobre a travessia deste mar de contrariedades e preconceitos gigantes sobre uma imagem superficial de boneca, até se chegar a um lugar mais profundo. É um caminho que não tem fim. Terá quando eu morrer.