Testemunhas confirmam insultos de Ascenso Simões a um agente da PSP

O deputado socialista e antigo secretário de Estado da Administração Interna, Ascenso Simões, é suspeito dos crimes de resistência e coação e injúria agravada sobre um funcionário da PSP. O caso está a ser investigado pela 13.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Várias testemunhas relataram, segundo o processo do Ministério Público (MP) a que a revista “Sábado” teve acesso, que Ascenso Simões insultou o polícia Marcos Daniel Morais.

Um morador da zona, Vasco Forra, assistiu, na janela, à altercação entre o agente e o deputado. O cidadão disse que, na altura, chegou a gritar “Você não tem vergonha de chamar filho da puta a um polícia?”. Vasco Forra diz que ouviu o deputado dirigir-se ao agente Morais como “patife”, “salazarista”, “fascista” e “antiparlamentar”.

No relato feito pelo próprio polícia, lê-se que o “deputado Ascenso Simões, após sair da viatura, dirigiu várias expressões tais como ‘você é mesmo burro’, ‘a sua autoridade acaba quando entra a minha como deputado’, ‘vá para a puta que o pariu’ e ‘têm de aprender a tratar os deputados’. No processo lê-se que o antigo governante “cerrou os punhos, projetando-os na direção do depoente chegando a encostá-los com impacto junto ao peito”.

O antigo governante terá escrito, quatro dias antes de o polícia testemunhar no MP, à Procuradora-Geral da República Lucília Gago a sua versão dos factos. Num documento com quatro páginas, o socialista diz que “os agentes (...) não cumpriram o seu dever de agente de autoridade, limitando-se a uma atitude de espectadores”. Ascenso Simões diz que o polícia Morais lhe respondeu “com maus-tratos” e com um “comportamento não civilizado”.