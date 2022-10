Irmão de Joe Berardo também é arguido. São já 12 os suspeitos no caso

Jorge Sabino Rodrigues Berardo, irmão de Joe Berardo, é um dos doze arguidos do caso que investiga o universo dos negócios do empresário madeirense. É suspeito de ter colaborado com o irmão a esconder o património de modo a não ser alvo da execução dos três bancos: Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco (o antigo BES).

