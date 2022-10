Estado pagou 4,5 milhões de euros por 12 drones para combater fogos, mas apenas seis estão operacionais

O anúncio da compra de 12 drones para vigiar e combater os incêndios florestais foi feito em maio de 2020 pelo ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes, mas, um ano depois, só seis destes aparelhos estão operacionais. Os drones, que correspondem a um investimento de 4,5 milhões, estão, segundo a revista “Visão”, a 1 de julho de 2021 - dia em que se inicia a “fase crítica" dos fogos - presos ao chão. O Estado-Maior-General das Forças Armadas, entidade que agora controla as operações feitas com os drones, prevê que os 12 aparelhos só vão vigiar as florestas em outubro de 2022.

No espaço de um ano, as datas de previsões alteraram-se e a maioria ficou por cumprir. A cronologia de eventos começa em maio de 2020, quando João Pedro Fernandes anuncia os primeiros voos para 1 de junho, mas, a 17 de julho, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, estabelece novas datas: o início das operações ficaria então marcado para 21 de julho. Mais uma vez as datas voltaram a não ser cumpridas, adiando-se o início das operações para 31 de agosto do mesmo ano.

Foi nessa data que a Força Aérea devolveu aparelhos ao fabricante, uma vez que os testes de validação indicaram que os drones não cumpriam os requisitos técnicos previstos. A 30 de setembro de 2020 havia quatro dos 12 drones a vigiar as florestas. Já em 2021, as operações passaram a ser controladas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo Comando Conjunto para as Operações Militares.

A mesma revista noticia que a GNR adquiriu, em maio de 2021, mais 14 drones com o mesmo fim. Os aparelhos já obtiveram autorização por parte da comissão de proteção de dados.