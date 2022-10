Mais de 41 mil situações de perigo comunicadas às Comissões de Proteção de Crianças em 2020

Mais de 41 mil situações de perigo, com destaque para a violência doméstica, foram comunicadas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) em 2020, um valor inferior a 2019 num ano atípico marcado por uma pandemia.

Este é um dos dados revelados pelo Relatório Anual De Avaliação da Atividade das CPCJ, elaborado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, divulgado esta quarta-feira.

Segundo o documento foram comunicadas 41.337 situações de perigo, menos 2459 do que em 2019, mas ainda assim em número superior ao registado em 2018.

A violência doméstica com 13.363 casos teve um aumento de 7,6%, enquanto os diagnósticos que configuram os comportamentos de perigo na infância e juventude (5.594) e a negligência (11.955), registaram uma diminuição, respetivamente, na ordem dos 3,6% e 2,6%.

Durante o ano passado, as 310 CPCJ acompanharam 66.529 crianças e jovens, movimentando 69.622 processos de promoção e proteção, dos quais 39.366 foram iniciados em 2020. Em 2019 tinham sido acompanhadas 68.962 crianças e jovens.

As participações foram feitas essencialmente pelas forças de segurança (14.797), escolas (8283) e Ministério Público.

Já as comunicações protagonizadas por pessoas anónimas - vizinhas, particulares e familiares -, constituem aproximadamente 17% do total de participações efetuadas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em 2020.

A tipologia violência doméstica, que este ano sofreu um aumento, engloba as situações de perigo "exposição a violência doméstica" e a "ofensa física em contexto de violência doméstica", que representam aproximadamente 97% das situações de perigo comunicadas nesta categoria.

No que se refere à negligência, as situações de perigo mais comunicadas são a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança, representando 25%, e a falta de supervisão e acompanhamento familiar, que foi na ordem dos 21%.

Comparando com o ano de 2019, continuam a destacar-se ainda o direito à educação e os comportamentos de perigo na infância e juventude, com valores muito próximos entre si, mas tendo-se registado uma inversão, com o direito à educação a prevalecer ligeiramente.

Nesta categoria, os valores mais elevados dizem respeito a comunicações de absentismo escolar, com 60% das situações comunicadas, seguido do abandono escolar (30%).

183 procedimentos de urgência

O relatório revela também que as CPCJ aplicaram em 2020 um total de 500 medidas de promoção e proteção a título cautelar, das quais 92,6% foram em meio natural de vida,

Estas medidas cautelares surgem quando está em causa a proteção célere e urgente da criança ou jovem, podendo as CPCJ, excecionalmente, aplicar medidas enquanto procedem ao diagnóstico da situação da criança e à definição do seu encaminhamento subsequente, sem prejuízo da necessidade da celebração de um acordo de promoção e proteção.

Em 2020 foram realizados 183 procedimentos de urgência, menos 22 em relação a 2019.

Do total da intervenção em 66.529 crianças e jovens, 24.531 tiveram medidas aplicadas ou em execução em 2020, com as medidas de afastamento da criança ou jovem da sua família a representarem 8,6%.

Em relação a essas mais de 20 mil crianças, 4926 encontravam-se na faixa etária dos 0 aos 5 anos.

Por outro lado, 1377 tinham nacionalidade estrangeira com predominância do Brasil (560) e PALOP (361), designadamente de Angola (123) e Cabo Verde (81).

Em 2020 foram acompanhadas 799 crianças e jovens com algum tipo de deficiência ou incapacidade, sobressaindo a deficiência ou incapacidade a nível mental/intelectual, com 243 casos.

As comissões de proteção CPCJ que apresentam uma maior média de atividade processual mensal pertencem à Área Metropolitana de Lisboa e Porto, à semelhança do ano anterior, com destaque para a CPCJ de Loures, com média mensal de processos ativos mais elevada, um total de 967.

Noutra área de intervenção, em 2020 foram feitos 38 pedidos às CPCJ para a participação em atividades de natureza cultural, artística ou publicitária, um valor quatro vezes inferior a 2019.

Segundo o relatório, em comparação com o ano anterior, em que se registaram 151 requerimentos de autorização, evidencia-se uma acentuada diminuição, que poderá relacionar-se com o impacto da pandemia na diminuição da atividade artística e cultural.

As CPCJ de Cascais e do Porto foram as que registaram os números mais elevados, com oito e seis requerimentos de autorização.

Foi deferida a participação da criança ou jovem em atividades de natureza cultural, artística ou publicitária em 37 processos e indeferido um requerimento de autorização.