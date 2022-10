Covid-19. Comissões de proteção reinventaram-se para que nenhuma criança ficasse para trás

A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens considera que no ano mais desafiante da vida individual e global, as comissões de proteção conseguiram reinventar-se, garantindo que nenhuma criança ficaria para trás.

Rosário Farmhouse falava à agência Lusa a propósito do relatório anual da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, divulgado besta quarta-feira

"O ano de 2020 foi o ano mais desafiante da nossa vida individual e global [devido à pandemia], aprendemos a viver na vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, ter que todos os dias acertar a bússola para perceber o caminho, mas também nos ajudou a uma capacidade de resiliência e reinvenção extraordinária", disse.

Para a responsável, em matéria de infância de juventude, as comissões de proteção, apesar de "todos os ventos e marés conseguiram reinventar-se".

No âmbito da prevenção, explicou, chegaram a mais de um milhão de pessoas, não permitindo desanimar por não ser possível as atividades presenciais, conseguiram transformar para virtuais, para outros caminhos de proximidade "para garantir que as crianças e famílias se sentiam acompanhadas".

Já no que respeita à proteção, segundo Rosário Farmhouse, apesar de um número mais reduzido de crianças acompanhadas e de comunicações de perigo, "garantiram que nenhuma criança ficava para trás mesmo com equipas mais reduzidas".

Segundo a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a pandemia levou alguns dos comissários para outras áreas, mas mesmo assim as equipas tornaram-se mais coesas e mais criativas, "com dedicação extrema para garantir que a prevenção e proteção estavam a acontecer".

Por outro lado, a responsável considera que a pandemia exigiu que a sociedade ficasse mais atenta.

"A pandemia que trouxe tantas coisas menos boas, tantas mortes, isolamento, desemprego, problemas de saúde mental, também trouxe estas capacidades de esperança de nos reinventarmos, ser resilientes, de estar atentos e responder aos desafios que estão a nossa volta", frisou.

O Relatório Anual De Avaliação da Atividade das CPCJ, elaborado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, conclui que as comissões, "de forma resiliente e combativa, mantiveram o desenvolvimento das suas atividades tanto na dimensão preventiva, como na dimensão protetiva, muito embora seja contínua a necessidade de capacitar e qualificar os seus membros bem como harmonizar procedimentos, de forma a garantir maior eficácia e eficiência na avaliação do perigo e no acompanhamento das medidas aplicadas".

"Apesar dos obstáculos inerentes ao contexto pandémico, evidencia-se a capacidade que o sistema de promoção e proteção teve em repensar e adaptar-se perante uma transformação da sociedade imposta rapidamente", lê-se no relatório.

A linha telefónica "Crianças em Perigo", criada pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e jovens em plena pandemia, recebeu 591 chamadas com denúncias em 2020, e 554 comunicações de situações de perigo através do formulário 'online'.