Se houver uma civilização desenvolvida a 475 mil milhões de quilómetros de distância, o SKAO vai detetá-la. Portugal está no projeto

Demorou 30 anos de desenho e de projeto, mas aquele que será provavelmente o maior instrumento científico de todos os tempos já garantiu a luz verde para o início da construção: o Square Kilometer Array Observatorium (SKAO) arranca esta terça-feira com a instalação de dois conjuntos de mais de 130 mil antenas e sensores dispersos por África do Sul e Austrália. A operacionalidade total deverá ser alcançada em 2029. Portugal entra para a história como um dos sete fundadores deste “olho” gigantesco que vai ajudar a descobrir exoplanetas com condições de habitabilidade e também as origens do Universo. A contribuição nacional deverá chegar a 29 milhões de euros durante os próximos 10 anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler