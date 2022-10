Dívidas do SNS cresceram ao ritmo de três milhões de euros por dia em maio

As dívidas por pagar há mais de 90 dias do Serviço Nacional de Saúde (SNS) agravaram-se no mês de maio, tendo aumentado, segundo o jornal “Público”, a um ritmo de três milhões de euros por dia. O Conselho Estratégico Nacional de Saúde da CIP (Confederação Empresarial de Portugal) sublinha que no mês em que o défice ascendia a quase 377 milhões de euros o SNS assistiu a um “inédito corte no financiamento”.

O conselho consultivo da CIP reagiu aos últimos dados da execução orçamental até ao mês passado e acusou o Governo de estar a “asfixiar financeiramente o SNS”. Num comunicado, a que o mesmo jornal teve acesso, a CIP descreve a situação como “preocupante”. “Mesmo num setor tradicionalmente deficitário, é injustificável que as contas publicadas revelem um défice (377 milhões de euros) muito superior ao previsto e uma inédita redução do financiamento (-2,5%)” no valor acumulado dos cinco primeiros meses do ano. “Se nada for feito, arriscamo-nos a ter o maior défice de sempre do SNS este ano”, avisa o vice-presidente do conselho consultivo da CIP, Óscar Gaspar.

“A redução das transferências para o SNS por parte do Ministério das Finanças só poderia imaginar-se à luz de um desejo de financiamento do SNS por via do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, especula o conselho estratégico, mas descrevendo essa opção como “incorreta”. “As verbas europeias têm como objetivo a aplicação de reformas e de investimento e não a cobertura de despesas correntes.”