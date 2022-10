Subida de preços de materiais de construção dificulta execução do PRR

O aumento dos preços das matérias-primas de construção, a subida dos custos da mão-de-obra e o perigo de os concursos lançados com preços-base “irrealistas” terminarem desertos - ou ganhos com propostas de preços anormalmente baixos, que vão aumentar os litígios - podem, segundo o jornal “Público”, colocar em causa a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“O aumento dos custos dos materiais e da mão-de-obra vão ter repercussões diretas e indiretas nos concursos. Nós não temos preços-base de referência, o que propicia a entrada de empresas estrangeiras, e de propostas muito baixas. O PRR vai ser a somar para os espanhóis e não para nós”, alertou o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), Manuel Reis Campos.

Anteriormente, Reis Campos, durante um seminário organizado pela AICCOPN para debater as alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP), tinha já alertado para os problemas. “Tal como ficou aprovado, o CCP vai potenciar a litigiosidade e aumentar os problemas do tecido empresarial e dos donos de obra e introduzir novos fatores de risco.”