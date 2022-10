“D. Fernando II e Glória”: a história de um restauro interminável de um veleiro com 178 anos

A melhor forma para visitar a histórica fragata “D. Fernando II e Glória” é cruzar de barco o rio Tejo até à outra margem, pôr o pé em terra firme no Terminal Fluvial de Cacilhas e só então tentar vislumbrar o último grande navio à vela da Marinha Portuguesa. Não é fácil: apesar de estar a apenas 150 metros, a embarcação esconde-se por entre uma confusão de autocarros, carruagens, catenárias e taipais.

Longe vai o tempo do esplendor da Expo-98, quando o veleiro deslumbrava com a sua imponente mastreação, erguendo-se a cerca de 60 metros de altura. Desde 2007 que o navio-museu se encontra numa doca seca, no antigo estaleiro da Parry & Son, para trabalhos de recuperação, com os mastros reduzidos à sua expressão mais simples.