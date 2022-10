O ‘milagre’ das algas e das suas múltiplas aplicações

Quando Leonel Pereira, investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Universidade de Coimbra, iniciou os seus workshops de “Algas à Mesa” em 2009, alertando para aquele “superalimento”, houve quem achasse que “não era bom da cabeça”. Mais de uma década depois, já poucos duvidam das capacidades “nutracêuticas” (e não só) das variadas espécies desta flora marinha.

Além de entrarem cada vez mais no menu da alimentação humana, as algas marinhas contêm propriedades que permitem mil e uma aplicações (ver caixa), da agricultura à indústria farmacêutica, passando pela cosmética e até como arma para enfrentar pandemias como a da covid. E ajudar a combater a crise climática.