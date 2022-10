Justiça. O ‘Ticão’ passa a ‘Tiquinho’

Anunciada pela ministra da Justiça, a integração no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de todos os sete juízes que trabalham no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa poderá vir a ter consequências profundas naquele que se tornou conhecido no meio judicial como ‘Ticão’. Depois de nas últimas duas décadas ter lidado em exclusivo com buscas, escutas, interrogatórios e apreciação de indícios dos maiores casos de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de droga ou terrorismo em Portugal, o novo formato proposto pelo Governo significa que 98% dos processos-crime do ‘Ticão’ passarão a ser pequenos casos criminais da comarca de Lisboa.

De acordo com uma análise do Expresso com base em dados pedidos esta semana a ambos os tribunais — o de Lisboa e o central —, a solução anunciada pela ministra da Justiça terá implicações no fluxo de trabalho do ‘Ticão’ e na forma como esse trabalho é distribuído.